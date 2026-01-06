Slušaj vest

Slabiji zemljotres magnitude 3,1 prema Rihteru zabeležen je 11 kilometara jugoistočno od Senja u utorak u 15 časova i 36 minuta, saopštili su iz Seizmološke službe RH.

Intenzitet u epicentru procenjen je na IV stepena EMS skale, dodali su seizmolozi. Kako je saopštilo Ravnateljstvo Civilne zaštite, Županijski centar 112 Gospić primio je dve dojave koje su se odnosile na potres. Oglasio se i EMSC kojem je takođe prijavljen potres.

"Tutnjava se čula kao udar groma"; "kratko, ali se dosta osetilo", neki su od komentara.