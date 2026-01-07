Slušaj vest

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog putnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci, Istri i obratno, a ni prema Dalmaciji i natrag, saopštio je juče tokom popodneva Hrvatski auto-klub (HAK), dok građani na portalu Istramet objavljuju snimke o snežnim padavinama širom Istre, gde je poslednji ozbiljniji sneg ne pamte od 2021.

U priobalju i Gorskom kotaru duva jak olujni vetar i na snazi su zabrane za pojedine grupe vozila, a HAK apeluje da vozači brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putevima, pripaze na bezbednu udaljenost između vozila, a ponajpre da na put ne kreću put bez zimske opreme.

Sneg pada u Lici, Gorskom kotaru, severozapadnoj Hrvatskoj, u Slavoniji, širem rečkom području, Istri, hrvatskom primorju, pa i na ostrvima. Snega mestimično ima i na većem delu saobraćajnica u područjima zahvaćenim padavinama, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica.

Zbog zimskih uslova na snazi je zabrana za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i vozila bez zimske opreme na putevima širom Like i Gorskom kotaru, uključujući autoput A1 između čvora Karlovac i čvora Rovanjska, autoput A6 od Karlovac do Kikovice prema Rijeci, na deonici Krapina-Gračac-Knin i na deonici Karlovac-Zdihovo-Delnice-Kikovica.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog putnog pravca iz unutrašnjosti Hrvatske prema Rijeci, Istri, Dalmaciji i obratno, upozorava HAK.