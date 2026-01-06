Slušaj vest

Sneg koji poslednjih dana pada u Hrvatskoj izazvao je probleme u saobraćaju. Meteorolozi danas i sutra očekuju dodatni sloj snega, lokalno i više od 50 centimetara. U kombinaciji sa jakim vetrom mogući su veliki nanosi snega, javlja Index.hr.

Zagrebačka policija zatvorila je u 13 sati Sljemensku cestu zbog snega i otežanih uslova na kolovozu.

Prema podacima DHMZ-a, sneg je u 19 sati padao u Zagrebu, Krapini, Varaždinu, Križevcima, Virovitici, Daruvaru, Bjelovaru, Sisku, Slavonskom Brodu, Osijeku, Karlovcu, Ogulinu, Gospiću, Pazinu, Rijeci, Senju, Rabu i na pulskom aerodromu.

Snažno nevreme sa olujnim vetrom i gradom pogodilo je Knin, rušeći stabla, uključujući jedno na automobil, i blokirajući ceste ledom, srećom bez povređenih. U Kninu pala i ledena kiša, a DHMZ je izdao narandžasto upozorenje zbog snega i leda za kninsku regiju.

"Lokalno kiša koja se smrzava u dodiru sa tlom ili predmetima. Uveče na severu regije susnežica i sneg uz mogućnost stvaranja snežnog pokrivača. Visina novog snega 0-5 cm; Minimalna temperatura & -2 °C", objavio je DHMZ.

Upozorava se i na rasprostranjenu pojavu snega i/ili leda koja može dovesti do prekida drumskog, železničkog i vazdušnog saobraćaja i prouzrokovati poremećaj aktivnosti na otvorenom.

Karlovačka zimska služba je u najvišoj pripravnosti i čisti do 30 cm snega radi neometanog saobraćaja, pozivajući građane na pomoć.

1/4 Vidi galeriju Nevreme u Hrvatskoj Foto: Printscreen/Indexhr

HAK: Kamioni i tegljači ne mogu ni prema Dalmaciji

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog putnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obrnuto, a niti prema Dalmaciji i natrag, saopštili su u utorak popodne iz Hrvatskog auto-kluba (HAK), prenosi Jutarnji list.

U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vetar i zabrane su za pojedine skupine vozila, a iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putevima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

Sneg pada u Lici, Gorskom kotaru, severozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i ostrvima, te u Slavoniji. Mwstimično na putevima ima ugaženog ili raskvašenog snega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica.