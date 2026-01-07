Slušaj vest

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da Vlada nikada nije planirala da šalje vojsku u Ukrajinu i ponovo optužio predsednika Zorana Milanovića za proruske stavove u vezi s ratom u Ukrajini.

"Vlada nikada, uprkos tome što je bilo ogromnog dezinformisanja javnosti, nije planirala da šalje hrvatsku vojsku u Ukrajinu, to sam i juče jasno rekao na sastanku ("Koalicije voljnih" u Parizu). Međutim, nastavićemo s bilateralnom pomoći Ukrajini", rekao je Plenković novinarima u Zagrebu.

On je tako odgovorio na Milanovićevu objavu na Fejsbuku da Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu i da "odluke tzv. koalicije voljnih ni na koji način ne obavezuju ni Hrvatsku, ni Hrvatsku vojsku".

Plenković je posle sednice Predsedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), na čijem je čelu, rekao da smatra da je "učešće u Koaliciji voljnih itekako politički ispravno, jer je to praktički jedini način da se bude u celosti informisano o svim aktivnostima međunarodne zajednice koji vode ka postizanju mira u Ukrajini".

"Na taj način snažimo naš međunarodni kredibilitet, nikad nauštrb sposobnosti Hrvatske vojske ili odbrambenih sposobnosti u koje je ova naša vlada uložila više nego brojne vlade pre", naglasio je Plenković.

Premijer Hrvatske je rekao da je Milanovićev politički stav tokom ukrajinskog rata bio "u potpunosti blizak ruskom narativu".

"On je bio ne samo suprotan hrvatskim stavovima koji su godinama bili stavovi bilo kojih vlada ili bilo kojih saziva Sabora, nego je realno gledajući (Milanovićev stav) bio u svojoj srži i antievropski i anti-NATO, bez razumevanja da se sloboda cele Evrope, pa i Hrvatske, i naša se ekonomska i socijalna situacija, danas brani i na bojištu u Ukrajini", ocenio je on