Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske (DHMZ) je izdao crveno i narandžasto upozorenje na opasno vreme za petak, 9. januara 2026. godine. Očekuje se ledena kiša i poledica, posebno u Osiječkoj regiji, gde sloj leda može biti deblji, dok je u severnom delu Zagrebačke regije proglašeno narandžasto upozorenje. Postoji visok rizik od poremećaja saobraćaja i oštećenja infrastrukture.

Prognoza za sutra

Prognoza za sutra najavljuje pretežno oblačno vreme, sa kišom na Jadranu i susnežicom ili snegom u unutrašnjosti. Lokalno su moguće obilnije padavine, naročito na Jadranu i u Planinskoj Hrvatskoj.

Vetar će biti slab do umeren jugozapadni, dok će na obali duvati umeren i jak južni i jugozapadni vetar.

Jutro će biti veoma hladno, sa najnižom temperaturom od -14 do -8 °C u unutrašnjosti i od 0 do 5 °C na Jadranu. Najviša dnevna temperatura kretaće se uglavnom između 0 i 5 °C, a na obali i ostrvima između 7 i 12 °C.

Zbog ovih uslova postoji visok rizik od poremećaja drumskog, železničkog i vazdušnog saobraćaja, a moguće su i štete na infrastrukturnim objektima te lomljenje grana pod težinom leda.