Hrvatska
JEDAN TEŠKO POVREĐEN U Zagrebu se posvađala dvojica stranih državljana
Slušaj vest
U smeštajnom objektu na Sarajevskoj cesti u Novom Zagrebu u utorak, 6. januara, dogodio se fizički napad u kojem je teško povređen 23-godišnji strani državljanin. Incident se dogodio oko 22 časa, a prijavljen je dan kasnije, saopštila je zagrebačka policija.
Prema policijskom izveštaju, napadu je prethodila verbalna svađa između dva strana državljanina. U jednom trenutku, 34-godišnjak je fizički napao 23-godišnjaka i teško ga povredio. Povređenom mladiću je ukazana medicinska pomoć u Kliničko-bolničkom centru Zagreb.
Osumnjičeni 34-godišnjak je uhapšen i sproveden u službene prostorije, gde je sprovedena kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti incidenta.
Kurir.rs/Index
Reaguj
Komentariši