Slušaj vest

U smeštajnom objektu na Sarajevskoj cesti u Novom Zagrebu u utorak, 6. januara, dogodio se fizički napad u kojem je teško povređen 23-godišnji strani državljanin. Incident se dogodio oko 22 časa, a prijavljen je dan kasnije, saopštila je zagrebačka policija.

Prema policijskom izveštaju, napadu je prethodila verbalna svađa između dva strana državljanina. U jednom trenutku, 34-godišnjak je fizički napao 23-godišnjaka i teško ga povredio. Povređenom mladiću je ukazana medicinska pomoć u Kliničko-bolničkom centru Zagreb.

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhapšen i sproveden u službene prostorije, gde je sprovedena kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti incidenta.

Kurir.rs/Index

Ne propustiteHronikaDEVOJKA ISTUKLA MOMKA U STANU? Komšije pozvale policiju zbog buke, policajci unutra doživeli šok! Mladić teško povređen?
17671168511684158180cacak-saobraćajna-policija-fotorina.jpg
HronikaSUKOB OKO ŽENE? Očevidac brutalne tuče u Zemunu za Kurir: Tvrdi da mu je odgrizao deo uha iz čista mira
IMG_20250220_193614.jpg
HronikaKRVAVA TUČA U RESTORANU U ZEMUNU! Potukli se, pa konobar gostu ODGRIZAO UVO
1000036186.jpg