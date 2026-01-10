Slušaj vest

Zagrebačka televizija Z1 saopštila je danas da posle višegodišnje saradnje više neće emitovati emisiju "Bujica", kontroverznog voditelja Velimira Bujanca poznatog po ekstremno desnim stavovima.

"Ova odluka doneta je zbog nepovoljnih finansijskih okolnosti, koje su u značajnoj meri povezane i s emitovanjem 'Bujica' u programu televizije", navodi se u saopštenju te lokalne komercijalne televizije.

Z1 je navela da je pravni pritisak, uzrokovan nizom sudskih tužbi povezanih s emitovanjem emisije, doveo do visokih troškova, a u toku je još nekoliko neizvesnih sudskih postupaka koji mogu dodatno finansijski da opterete rad televizije.

Televiziji je takođe na 24 meseca onemogućeno učestvovanje na javnim konkursima Agencije za elektronske medije (AEM) kao posledica emitovanja emisije "Bujica", čime je televizija ostala bez značajnog dela prihoda, što je dodatno otežalo ionako ozbiljnu finansijsku situaciju.

Hrvatska Agencija za elektronske medije potvrdila je da je Z1 televiziji na 24 meseca onemogućeno učešće na raspisanim javnim konkursima i podsećaju na kaznu televizijama Z1 i Televiziji Slavonije i Baranje (STV) iz 2024. zbog ustaškog pozdrava "Za dom spremni" u emisiji "Bujica", preneo je portal Index.hr.

Kako je tada saopštilo Veće za elektronske medije, sporno je bilo to što se voditelj dva puta nije ogradio od ustaškog pozdrava, već je podržao izjave gledalaca i svojim komentarima podsticao na nastavak spornog diskursa. Televizije su kažnjene privremenim oduzimanje koncesije, odnosno zabranom emitovanja programa u trajanju od četiri časa, a moguće je bilo privremeno ili trajno oduzimanje koncesije zbog kršenje Zakona o elektronskim medijima.

Emisija "Bujica" i njen voditelj godinama izazivaju oštre reakcije javnosti, novinarskog udruženja i dela političke scene.

Bujanec je prepoznat kao jedan od najesktremnijih aktera medijske scene, a njegova emisija bila je platforma za širenje mržnje, podsticanja na diskriminaciju i krešenja zakona, zbog čega je bila više puta bila kažnjena.

Portal Index.hr je više puta pisao da se radi o krajnjem desničaru koji je u prošlosti javno pozirao u nacistitičkoj uniformi s kukastim krstom, što je i sam priznao. Zbog plaćanja prostitutki kokainom Bujanec je 2014. pravosnažno osuđen.

Hrvatski mediji su problematizovali i to što se on, samo godinu kasnije, našao među zvanicama na inauguraciji tadašnje predsednice Kolinde Grabar-Kitarović.