Slušaj vest

Nakon opsežne potrage za dečakom Markom (11), koji je nestao u oblasti Draža krajem decembra, HGSS je objavio poruku koju su u petak primili nakon uspešne intervencije.

- Nakon što je pronašao dečaka 26. decembra, jedan od naših spasilaca mu je dao jaknu da se zagreje. Marko se danas javio. Poruka napisana dečjim rukopisom i čokolada ne postoje u izveštajima. Poruke poput ovih olakšavaju oblačenje uniforme sutra - saopštio je HGSS na društvenim mrežama.

U opisu je bila fotografija čokolade, jakne i pisma u torbi.

- Hvala vam što ste sve podigli. I hvala vam što ste pokušali. Hvala vam što ste se brinuli o meni kada sam izašao. Hvala vam što ste došli iz daljine i nadam se da se niko nije razboleo. Želim vam sve najbolje i zdravlja - navodi se u pismu koje je dečak predao HGSS-u.

Kurir.rs/Dnevno.hr

Ne propustitePlanetaDEČAK NESTAO PRE 7 GODINA PA DOŠAO RODITELJIMA NA VRATA: Majka nije mogla da veruje svojim očima! Potom je isplivala JEZIVA ISTINA
Nestali dečak
DruštvoSREĆAN KRAJ POTRAGE: Dečak (5) se izgubio u njivama kod Rume dok je pratio psa, pronađen zahvaljujući saradnji građana i policije
untitled1.jpg
DruštvoMALI PETAR (13) KOJI JE NESTAO U STAROJ PAZOVI NA SEBI JE IMAO CRNU TRENERKU: Ovo je fotografija koja opisuje baš kako je izgledao kada je poslednji put viđen (FOTO)
untitled1.jpg
DruštvoAKO GA VIDITE ODMAH ZOVITE POLICIJU: Nestao PETAR (13) iz Stare Pazove! Rastao se od drugara, krenuo kući, ali do nje nije stigao! MOLE SE GRAĐANI DA SE UKLJUČE U POTRAGU ZA DEČAKOM (FOTO)
whatsapp-image-20191027-at-12.51.54-1.jpg