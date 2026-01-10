Nakon opsežne potrage za dečakom Markom (11) , koji je nestao u oblasti Draža krajem decembra, HGSS je objavio poruku koju su u petak primili nakon uspešne intervencije.

- Nakon što je pronašao dečaka 26. decembra, jedan od naših spasilaca mu je dao jaknu da se zagreje. Marko se danas javio. Poruka napisana dečjim rukopisom i čokolada ne postoje u izveštajima. Poruke poput ovih olakšavaju oblačenje uniforme sutra - saopštio je HGSS na društvenim mrežama.

- Hvala vam što ste sve podigli. I hvala vam što ste pokušali. Hvala vam što ste se brinuli o meni kada sam izašao. Hvala vam što ste došli iz daljine i nadam se da se niko nije razboleo. Želim vam sve najbolje i zdravlja - navodi se u pismu koje je dečak predao HGSS-u.