Generalni sekretar NATO Mark Rute boraviće sutra u radnoj poseti Hrvatskoj tokom koje će razgovarati s najvišim državnim zvaničnicima.

Rute dolazi u Hrvatsku u sklopu obilaska država članica, a kako je najavljeno uoči posete, glavne teme će biti aktuelna geopolitička situacija i ulaganja u vojno-odbrambenu industriju.

Vlada Hrvatske je saopštila da će Rute po dolasku u Zagreb s premijerom Andrejom Plenkovićem obići kasarnu "Pukovnik Marko Živković" na Plesu, gde će pogledati avione Rafale, besposadne letelice Baryaktar i UH-60M Black Hawk helikoptere.

Plenković i Rute će potom razgovarati u sedištu vlade i sastati se s predstavnicima hrvatske odbrambene industrije.

Uz predsednika Vlade na sastanku će biti i ministar odbrane Ivan Anušić, ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman, načelnik Glavnog štaba Oružanih snaga general-pukovnik Tihomir Kundid i posebni savetnik predsednika Vlade Damir Krstičević.

Generalnog sekretara NATO primiće i predsednik Hrvatske i vrhovni zapovednik vojske Zoran Milanović, koji je u petak izjavio da je Rute dobrodošao u Hrvatsku, ali da on nije "osoba koja donosi odluke i koja raspolaže novcem".

"Kada govori, nije jasno u čije ime govori, a govori puno stvari koje ja uopšte ne podržavam", rekao je Milanović novinarima u Čakovcu.

Hrvatska je članica NATO od aprila 2009. godine.