Slušaj vest

Sramne scene zabeležene su u Splitu preksinoć. Naime, u jednom kafiću izvedena je ustaška pesma "Jasenovac i Gradiška Stara".

Kako se može videti na snimku koji objavljujemo, gosti kafića, mahom mladi ljudi pevali su i skakali uz pesmu.

Ustaški dernek u Splitu Izvor: Društvene mreže

Inače, tekst pomenute pesme glasi:

Jasenovac i Gradiška stara
to je kuća Maksovih mesara
kroz Imotski kamioni žure
voze crnce Francetića Jure

U Čapljini klaonica bila
mnogo Srba Neretva odnila
tko je moga zamisliti lani
da ce Božić slavit partizani

Tko je reka j*** li ga ćaća
da se crna Legija ne vraća
sjajna zvijezdo iznad Metkovića
pozdravi nam Antu Pavelića

Pomenuti "Maks" iz pesme je Vjekoslav Luburić, ustaški oficir i zapovednik sistema koncentracionih logora među kojima je najveći koncentracioni logor Jasenovac.

Budući da vidimo kako izgleda jedno obično veče u Splitu, postavlja se pitanje dokle će Srbiji lekcije da dele izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula i N1, dok na skandalozno veličanje klanja Srba ćute.

Ne propustitePolitikaUSTAŠKI PEVAČ UŠAO I U OSNOVNE ŠKOLE U HRVATSKOJ! Učenici škole u Osijeku dobili petice jer su bili na Tompsonovom koncertu
tmps.jpg
HrvatskaEKSPLOZIJA USTAŠLUKA U ZAGREBU: Nakon pokliča "Za dom spremni", desničari najavili REFERENDUM o rušenju gradonačelnika Tomaševića!
Tomislav Tomašević Marko Perković Tompson
ŽivotMajka fra Sotone bila je Srpkinja: Samo na Badnje veče ubio je 600 srpskih žena i dece, za klanje se oblačio posebno, a Luburić mu dao ovaj nadimak
Miroslav Filipović je bio poznat kao fra Sotona
FudbalNOVI USTAŠKI PIR IGORA ŠTIMCA! Ako je i od njega - previše je: Ovakvo ludilo se ne pamti, ovaj "čovek" mora da bude izbačen iz sporta!
Igor Štimac trener Zrinjskog iz Mostara