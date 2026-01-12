SRAMNO! POGLEDAJTE USTAŠKI DERNEK U SPLITU: Hrvatska omladina peva "Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara", veličaju ubijanje Srba (VIDEO)
Sramne scene zabeležene su u Splitu preksinoć. Naime, u jednom kafiću izvedena je ustaška pesma "Jasenovac i Gradiška Stara".
Kako se može videti na snimku koji objavljujemo, gosti kafića, mahom mladi ljudi pevali su i skakali uz pesmu.
Inače, tekst pomenute pesme glasi:
Jasenovac i Gradiška stara
to je kuća Maksovih mesara
kroz Imotski kamioni žure
voze crnce Francetića Jure
U Čapljini klaonica bila
mnogo Srba Neretva odnila
tko je moga zamisliti lani
da ce Božić slavit partizani
Tko je reka j*** li ga ćaća
da se crna Legija ne vraća
sjajna zvijezdo iznad Metkovića
pozdravi nam Antu Pavelića
Pomenuti "Maks" iz pesme je Vjekoslav Luburić, ustaški oficir i zapovednik sistema koncentracionih logora među kojima je najveći koncentracioni logor Jasenovac.
Budući da vidimo kako izgleda jedno obično veče u Splitu, postavlja se pitanje dokle će Srbiji lekcije da dele izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula i N1, dok na skandalozno veličanje klanja Srba ćute.