Slušaj vest

USKOK je nakon sprovedene istrage pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 52 hrvatska državljana i jednog državljanina sa dvojnim bugarskim i albanskim državljanstvom zbog zločinačkog udruživanja i pomaganja u utaji poreza.

Prvookrivljeni Goran Krunić tereti se da je od početka 2023. do kraja 2024. godine organizovao grupu koja je preko fiktivnih firmi izdavala lažne račune kako bi se neosnovano umanjile obaveze PDV na štetu državnog budžeta.

Te firme nisu obavljale stvarnu delatnost već su služile isključivo za primanje uplata i izdavanje dokumentacije za isporuke koje nikada nisu izvršene.

Krunić je uz dogovorenu proviziju pronalazio vlasnike preduzeća i zanatskih radnji koji su želeli da ostvare korist nezakonitim odbijanjem pretporeza. Nakon uplata po tim lažnim računima članovi grupe su podizali novac u gotovini ili ga prenosili na privatne račune kako bi ga vratili krajnjim korisnicima.

Na taj način je podignuto skoro 6 miliona evra od čega su članovi udruženja za sebe zadržali proviziju od preko 800 hiljada evra.

Državni budžet je oštećen za skoro dva miliona evra na ime PDV dok je izbegnuto i plaćanje poreza na dohodak od kapitala u iznosu od oko 700 hiljada evra.

Prvookrivljeni i petookrivljeni se dodatno terete za pranje novca jer su deo nezakonite zarade uložili u kupovinu nekretnina luksuznih satova i automobila. U ovoj velikoj akciji obuhvaćena su ukupno 53 preduzetnika a među njima su i bivši fudbaler Josip Šimić (brat poznatijeg Darija Šimića, odigrao sedam mečeva za "vatrene") i ugostitelj Nikola Bušljeta.