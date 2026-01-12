OVAJ HRVATSKI GRAD TOMPSON NIKAKO DA OSVOJI! Svuda drži koncerte i veliča USTAŠTVO, ali tamo uvek dobije RAMPU, ne daju mu da seje MRŽNJU
"Istraje ustala iz senke, pulska Arena te čeka." Pisalo je to na jednom transparentu koji se mogao videti u publici okupljenoj protekle subote na nedelju na prvom koncertu Marka Perkovića Tompsona u Poreču.
Dan kasnije, za vreme drugog koncerta istu tu poruku sam Tompson je odlučio da prokomentariše rečima kako "za takav koncert još nije vreme, ali da interes postoji".
- Kako je juče pisalo na transparentu - videćemo se i tamo. Pula je takođe hrvatski grad, ali još ćemo malo pričekati - rekao je Tompson.
A kako stvari stoje pre da će se načekati jer aktualna gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Pule Peđom Grbinom Tompsonu dozvolu za održavanje koncerta u Areni, ukoliko je dobiju, dati neće.
I to ne važi samo za Arenu nego i za sve ostale prostore kojima upravlja Pula.
Potvrdio je to sam gradonačelnik Pule Peđa Grbin koji kaže kako u pravilniku za održavanje programa u amfiteatru iz 2018. godine u članku 3. lepo piše da se termin za održavanje programa može dobiti samo za program od interesa za Grad Pulu i koji nije protivan vrednostima koje se navode Statutom grada Pule.
- Imajući navedeno u vidu ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, odnosno što je oslobođena i što je napokon došla pod kontrolu Hrvatske, mogao nastupati u Puli. Na kraju, ja kao gradonačelnik imam pravo i sam kao predstavnik vlasnika da donesem odluku o zabrani koncerta tako da mogu da kažem da dok sam ja gradonačelnik Tompson neće u Puli nastupati u prostorima kojima upravlja grad. Tamo gde grad nema nadležnost odluke, naravno, donose drugi - poručio je za Večernji list Grbin.
Nije hteo da komentariše činjenicu da je Tompson preko vikenda održao dva koncerta u Istri, tačnije u Poreču gde aktuelnom gradonačelniku, ujedno i novom šefu IDS-a Lorisu Peršuriću pevač očito ne smeta.
- To je odluka Grada Poreča i neka je oni obrazlažu. Ja odgovaram za Pulu i tu sam svoje rekao - kratko je poručio Grbin koji je s IDS-om u Puli u koaliciji.
Stav Grbina u potpunosti zato deli prvi čovek pulskog IDS-a Valter Boljunčić. Za razliku od svog stranačkog šefa i prvog čoveka Poreča Peršurića, Boljunčić nema dileme da Tompsonovim koncertima, dok god se ne odriče ustaškog pozdrava "Za dom spremni", ne bi trebalo biti mesta nigde u Hrvatskoj pa tako ni u Istri.
- Govorio sam i 2008. godine, govorim isto i sada, nastupima i koncertima s ustaškom ikonografijom nije mesto u Puli. Hoće li Tompson u Puli ikada imati koncert zavisi isključivo od Tompsona. Nikada se nije ogradio od takvih stavova, a trebao bi - rekao je Peršurić.
Inače, Tompson je želju da nastupi u Puli izrazio i pre 18 godina kada je tražio saglasnost za održavanje koncerta u Areni. Međutim, Grad u kojem je gradonačelnik bio aktuelni istarski župan Boris Miletić zahtev mu nije odobrio, između ostalog i zbog stava Grada da ne može podržati programe koje povezuje s veličanjem ustaštva.
Pevač je nakon toga pokrenuo protiv Pule i sudski postupak i izgubio ga uz obrazloženje suda da oni nisu ti koji mogu nalagati vlasniku imovine da izda saglasnost za korišćenje prostora.
(Kurir.rs/Večernji.hr)