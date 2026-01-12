Slušaj vest

"Istraje ustala iz senke, pulska Arena te čeka." Pisalo je to na jednom transparentu koji se mogao videti u publici okupljenoj protekle subote na nedelju na prvom koncertu Marka Perkovića Tompsona u Poreču.

Dan kasnije, za vreme drugog koncerta istu tu poruku sam Tompson je odlučio da prokomentariše rečima kako "za takav koncert još nije vreme, ali da interes postoji".

- Kako je juče pisalo na transparentu - videćemo se i tamo. Pula je takođe hrvatski grad, ali još ćemo malo pričekati - rekao je Tompson.

A kako stvari stoje pre da će se načekati jer aktualna gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Pule Peđom Grbinom Tompsonu dozvolu za održavanje koncerta u Areni, ukoliko je dobiju, dati neće.

Peđa Grbin Foto: Printscreen YouTube/N1

I to ne važi samo za Arenu nego i za sve ostale prostore kojima upravlja Pula.

Potvrdio je to sam gradonačelnik Pule Peđa Grbin koji kaže kako u pravilniku za održavanje programa u amfiteatru iz 2018. godine u članku 3. lepo piše da se termin za održavanje programa može dobiti samo za program od interesa za Grad Pulu i koji nije protivan vrednostima koje se navode Statutom grada Pule.

1/6 Vidi galeriju Marko Perković Tompson Foto: ANTONIO BAT/EPA

- Imajući navedeno u vidu ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, odnosno što je oslobođena i što je napokon došla pod kontrolu Hrvatske, mogao nastupati u Puli. Na kraju, ja kao gradonačelnik imam pravo i sam kao predstavnik vlasnika da donesem odluku o zabrani koncerta tako da mogu da kažem da dok sam ja gradonačelnik Tompson neće u Puli nastupati u prostorima kojima upravlja grad. Tamo gde grad nema nadležnost odluke, naravno, donose drugi - poručio je za Večernji list Grbin.

1/11 Vidi galeriju Marko Perković Tompson Foto: ANTONIO BAT/EPA

Nije hteo da komentariše činjenicu da je Tompson preko vikenda održao dva koncerta u Istri, tačnije u Poreču gde aktuelnom gradonačelniku, ujedno i novom šefu IDS-a Lorisu Peršuriću pevač očito ne smeta.

- To je odluka Grada Poreča i neka je oni obrazlažu. Ja odgovaram za Pulu i tu sam svoje rekao - kratko je poručio Grbin koji je s IDS-om u Puli u koaliciji.

Stav Grbina u potpunosti zato deli prvi čovek pulskog IDS-a Valter Boljunčić. Za razliku od svog stranačkog šefa i prvog čoveka Poreča Peršurića, Boljunčić nema dileme da Tompsonovim koncertima, dok god se ne odriče ustaškog pozdrava "Za dom spremni", ne bi trebalo biti mesta nigde u Hrvatskoj pa tako ni u Istri.

1/8 Vidi galeriju Tompsonov koncert na Hipodromu u Zagrebu Foto: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

- Govorio sam i 2008. godine, govorim isto i sada, nastupima i koncertima s ustaškom ikonografijom nije mesto u Puli. Hoće li Tompson u Puli ikada imati koncert zavisi isključivo od Tompsona. Nikada se nije ogradio od takvih stavova, a trebao bi - rekao je Peršurić.

Inače, Tompson je želju da nastupi u Puli izrazio i pre 18 godina kada je tražio saglasnost za održavanje koncerta u Areni. Međutim, Grad u kojem je gradonačelnik bio aktuelni istarski župan Boris Miletić zahtev mu nije odobrio, između ostalog i zbog stava Grada da ne može podržati programe koje povezuje s veličanjem ustaštva.