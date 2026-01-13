Slušaj vest

U mestu Luka kraj Zaprešića, u Hrvatskoj, juče je oko 10.55 satipronađeno telo žene u porodičnoj kući, prenosi Jutarnji list.

Kako javlja zagrebačka policija, sumnja se da je nesrećna žena najverojatnije preminula zbog trovanja ugljen-monoksidom.

Dvojici drugih članova porodice pružena je lekarska pomoć na mestu događaja i u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, javlja zagrebački portal.

