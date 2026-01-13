Hrvatska
TELO ŽENE NAĐENO U PORODIČNOJ KUĆI: Tragedija u Hrvatskoj, dvojici drugih članova porodice ukazana pomoć na licu mesta - evo na šta se sumnja
U mestu Luka kraj Zaprešića, u Hrvatskoj, juče je oko 10.55 satipronađeno telo žene u porodičnoj kući, prenosi Jutarnji list.
Kako javlja zagrebačka policija, sumnja se da je nesrećna žena najverojatnije preminula zbog trovanja ugljen-monoksidom.
Dvojici drugih članova porodice pružena je lekarska pomoć na mestu događaja i u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, javlja zagrebački portal.
Kurir.rs/Jutarnji.hr
