Iako se leto 2026. još čini daleko, pripreme za novu turističku sezonu već su krenule, a s njima, nažalost, i prevaranti.

Dok brojni Slovenciveć polako pretražuju smeštaj za odmor u Hrvatskoj, slovenački portal Siol.net upozorava da bi neoprezni mogli da ostanu bez novca i pre nego što spakuju kofere.

U tekstu zanimljivog naslova "Ovo apsolutno treba da znate pre nego što rezervišete svoj odmor u Hrvatskoj", autor Matic Tomšič upozorava kako su lažni iznajmljivači već aktivni i da se služe ukradenim fotografijama, primamljivo niskim cenama i obećanjima o stalnoj dostupnosti smeštaja kako bi namamili turiste.

Kako piše Siol.net, reč je o već dobro poznatom obrascu prevara - oglasi za apartmane, kuće za odmor ili luksuzne vile koje u stvarnosti uopšte ne postoje.

Split Foto: Shutterstock

Portal podseća da je i prošle godine upozoravao na sve rašireniju pojavu lažnih iznajmljivača u Hrvatskoj, koji svoje "ponude" plasiraju putem društvenih mreža i sumnjivih internet stranica.

Da problem nije nestao, potvrđuju i upozorenja sa Fejsbuk grupe "Crna lista iznajmljivača apartmana i gostiju", gde su početkom godine ponovo zabeleženi slučajevi lažnih oglasa koji, kako navode, nude "naizgled uslove iz snova".

Povod je bio upit člana grupe iz Nemačke, koji je želeo da proveri verodostojnost web-stranice s ponudom luksuznih vila u Hrvatskoj po neuobičajeno niskim cenama. Ispostavilo se da su fotografije objekata preuzete s drugih platformi, uključujući i Booking.com.

Zadar Foto: Shutterstock

Siol.net je objavio i niz saveta koji mogu pomoći turistima da na vreme prepoznaju sumnjive oglase.

- Cene noćenja znatno su niže od tržišnih i ostaju iste tokom cele godine - na primer, boravak u januaru košta jednako kao i u jeku sezone u julu ili avgustu

- Svi termini su navodno slobodni, što je neuobičajeno za popularne destinacije gde su letnji meseci često rasprodani mesecima unapred. Plaćanje je moguće isključivo bankovnom uplatom, bez kreditnih kartica i bez jasnih podataka o primaocu novca.

Šibenik Foto: Printscreen YouTube

- Komunikacija se odvija samo putem aplikacija poput Mesendžera, Vocapa ili Vibera, dok se telefonski razgovori ili lični susreti odbijaju. Veb-stranice su nedavno izrađene, a podaci o vlasniku ili registraciji domena skriveni. Ponuda smeštaja je "neiscrpna", pa će vam, kako ironično primećuje Siol, na zahtev bez problema ponuditi i "apartman na plaži u Karlovcu".