Slušaj vest

Splitska policija izvestila je danas popodne da uviđajem nisu utvrđeni elementi krivičnog dela nad 76-godišnjim muškarcem čije je telo pronađeno u letnjoj kuhinji (pušnici) pored porodične kuće u Poljicima na Hvaru nakon što je u objektu izbio požar.

Telo preminulog biće prevezeno u splitsku bolnicu radi obavljanja obdukcije, saopštili su iz policije.

Dojavu da je na ostrvu Hvaru, u mestu Poljica, izbio požar u letnjoj kuhinji pored porodične kuće, te da se u njoj najverovatnije nalazi jedna osoba, policija je dobila oko 11 časova.

Na mesto požara upućene su sve hitne službe, a nakon gašenja vatre u unutrašnjosti prostorije uočeno je mrtvo telo.

Kurir/Indeks.hr

Ne propustiteHrvatskaISPLIVALO TELO U DUNAVU Stravičan prizor u Vukovaru, uviđaj u toku
shutterstock-1979691905.jpg
HrvatskaBRUTALNO UBIJENA AUSTRIJSKA DRŽAVLJANKA! U moru pronađeno telo njenog sina? Policija zatekla HOROR prizor u stanu, a onda i u zalivu!
profimedia-0948748681.jpg
HrvatskaSUMNJA SE NA UBISTVO Kod Solina pronađeno telo
shutterstock_2402336037.jpg
HrvatskaHOROR U BARANJI: Pronađeno telo žene! Godinama ležala mrtva u svojoj kući? Komšije otkrile detalje
profimedia-0948748681.jpg