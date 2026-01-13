Slušaj vest

Opštinsko javno tužilaštvo u Varaždinu saopštilo je da je, nakon sprovedene istrage, podiglo optužnicu protiv 39-godišnjeg Mađara i 31-godišnje Mađarice, koje tereti za trgovinu ljudima i organizovanje prostitucije u Hrvatskoj, zbog čega se od ranije nalaze u pritvoru.

Tužilaštvo ih optužnicom tereti da su od početka maja do 16. oktobra prošle godine u Mađarskoj, kao i u Varaždinu, Novalji, Splitu i Zagrebu, primoravali mađarsku državljanku rođenu 2006. godine na pružanje seksualnih usluga. Žrtvu su pritom kontrolisali pretnjama, fizičkim zlostavljanjem, nadzorom kretanja i oduzimanjem ličnih dokumenata, pri čemu su zadržavali novac koji bi zaradila prostitucijom.

Takođe, optužnicom se ovaj dvojac tereti da su u istom periodu u Varaždinu, Splitu i Zagrebu oglašavali, organizovali, dogovarali i omogućavali dvema mađarskim državljankama (rođenim 2006. i 1996. godine) pružanje seksualnih usluga uz naplatu, dok su sav zarađeni novac zadržavali za sebe.

Javno tužilaštvo je predložilo da se okrivljenima oduzme imovinska korist ostvarena krivičnim delima u iznosu od nešto više od 820 evra, kao i da im se produži istražni zatvor zbog opasnosti od bekstva, što je sud prihvatio.

(Kurir.rs/Jutarnji)

