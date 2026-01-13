Slušaj vest

Zagrebačka policija je u dva odvojena slučaja prijavila da su žena (50) i muškarac (33) posedovali nešto više od 3,7 kilograma droge DMT, koju su osumnjičeni naručili poštom iz Perua.

Kako je saopštila Policijska uprava Zagreba (PUZ), droga je pronađena kod 33-godišnjaka nakon što je 2. januara, popodne, otišao u poštu da preuzme paket koji je naručio iz Perua putem interneta, a koji je sadržao 1900 grama droge N,N-dimetiltriptamin (DMT) namenjene za dalju preprodaju.

Pronađene i druge vrste droge

Istog dana uveče, pretresom stana i drugih prostorija koje koristi 33-godišnjak na području Dugog Sela pronađeno je 39,7 grama psilocibinskih pečuraka, 2,4 grama konopljine smole, dva komada LSD-a, 0,4 grama ekstrakta konoplje, dve digitalne vage i novac za koji se sumnja da je stečen trgovinom drogom.

Policija je dodala da je juče prijavila pedesetogodišnju ženu nakon što je pretresom poštanskog paketa koji je osumnjičeni naručio iz Perua pronađeno 1.847 grama DMT-a.

U oba slučaja, osumnjičeni su predati nadzorniku pritvora, dok su protiv njih podnete krivične prijave Opštinskom krivičnom državnom tužilaštvu u Zagrebu.