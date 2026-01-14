Slušaj vest

Igor Skoko, gradski odbornik Splita i generalni sekretar stranke Centra, pozvao je na proterivanje iranskog ambasadora iz Hrvatske.

„Proterajmo iranskog ambasadora iz Hrvatske! Iranski teokratski režim već danima ubija građane koji samo traže da žive slobodno. Nažalost, Hrvatska ne može mnogo da učini da pomogne demonstrantima u Iranu, ali može da pošalje jasnu i simboličnu poruku.

A poruka je da ne želimo da imamo nikakve veze sa takvim režimom, želimo njegov pad i nadamo se da će građani Irana konačno dobiti priliku da žive u slobodnoj i demokratskoj državi“, napisao je Skoko na Fejsbuku.

„Pobeda građana Irana poslala bi poruku građanima Rusije i Kine“

„Neverovatna hrabrost koju su pokazali građani Irana, posebno mladi, daje nadu svakom građaninu ovog sveta koji živi pod diktatorskim režimima. Svojim primerom pokazuju da je sloboda vredna rizikovanja sopstvenog života.

Pad iranskog teokratskog režima, pored toga što bi Irancima pružio priliku da izgrade uređeno demokratsko društvo, učinio bi svet bezbednijim mestom.

Terorističke organizacije poput Hamasa i Hezbolaha izgubile bi jednog od svojih najvažnijih pokrovitelja, a diktatorski režimi poput Rusije i Kine izgubili bi važnog saveznika.

A pobeda građana Irana poslala bi poruku građanima Rusije i Kine da će čak i najbrutalnijim diktaturama doći kraj. Građani Irana možda pišu jednu od najvažnijih stranica u istoriji 21. veka. Pozivamo sve stranke da podrže naš predlog i ovim činom im daju simboličnu podršku u njihovoj borbi“, dodao je.