Slušaj vest

Profesor srednje škole u ​​Splitsko-dalmatinskoj županiji je pod istragom zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloletnu osobu.

Policijska uprava Splitsko-dalmatinska obavestila je Jutarnji da je sprovedena krivična istraga nakon podnete krivične prijave i da se osumnjičeni nalazi u pritvoru.

- Odmah po prijemu informacija o mogućem nezakonitom ponašanju, policija je pokrenula krivičnu istragu, kojom je utvrđena osnovana sumnja i podnela krivičnu prijavu protiv osumnjičenog nadležnom državnom tužilaštvu, kažu.

Iako policija kaže da do sada nisu primili nikakve takve ili slične prijave protiv osobe, čitaoci koji su kontaktirali Jutarnji navode da je osumnjičeni poznat godinama zbog svoje problematične reputacije.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

Ne propustitePlanetaMAKRON SE OBRATIO FRANCUSKIM TRUPAMA: "Šaljemo ratni brod na Grenland", NATO flota pristiže u pomoć Danskoj!
Emanuel Makron
PlanetaAMERIKA ZAPLENILA JOŠ JEDAN TANKER POVEZAN SA VENECUELOM! Objavljen snimak dramatične akcije na Karibima! (VIDEO)
tanker.jpg
PlanetaASTRONAUTI SE VRATILI IZ SVEMIRA ZBOG BOLESTI JEDNOG OD NJIH Evakuisani sa Međunarodne svemirske stanice, ne zna se o kom zdravstvenom problemu se radi (VIDEO)
Međunarodna svemirska stanica astrounauti sleteli
Crna GoraEDI RAMA SE PONOVO PODSMEVAO CRNOJ GORI, OPET PRED PREMIJEROM SPAJIĆEM! Evo šta je rekao na samitu u UAE, nije zaobišao ni Grke! (VIDEO)
Edi Rama