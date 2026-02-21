Slušaj vest

Gubitak deteta najteža je životna trauma roditelja, o čemu je mlada majka Ivona Vučičević iz Zagreba govorila u jednom od intervjua. Kako je tada ispričala, u samo nekoliko dana ostala bez svoje devojčice, a u tim teškim trenucima bila je prepuštena samoj sebi.

Majka je ispričala kako je sve krenulo tako što bi se devojčica ujutro budila umorna, nije mogla stajati na nogama, a hranu bi odbijala. Zbog toga ju je odvela pedijatru.

Ivona Vučičević Foto: HRT Printscreen

- Mislili su da je to od viroze, da je to normalno ponašanje deteta jer je imalo virozu. Ja nisam verovala da je to od viroze - rekla je.

Prilikom jednog vađenja krvi devojčice, medicinska sestra je rekla kako joj se nažalost ne može izvaditi krv zbog visokih parametara krvi te je moguće da je u pitanju hripavac, magareći kašalj.

- Došli su nalazi da su leukociti 125.000, što znači da su jako povišeni. Nama je došla doktorka, odškrinula je vrata i rekla da moramo u drugu bolnicu. Ona ima leukemiju. I samo je zatvorila vrata i otišla.To je trenutak koji pamtim i smatram da ni jedan roditelj, budući, koji će se naći u takvoj situaciji, a ima ih mnogo koji su se već našli, ne bi trebao saznati dijagnozu usputno, da mu je dete maligno bolesno, da je životno ugroženo - rekla je majka i dodala:

- Meni je dugo trebalo da mozak percipira da je to java, da nisam to sanjala. Da, dete ti je u bolnici, maligno je bolesno. Curica je dobila prvu hemioterapiju i očekivano nalazi su pali kroz nekoliko dana. Postigla je remisiju što je bio dobar znak. Oni su prvom hemioterapijom uništili sve stanice i tu kreću problemi s učestalim prolivima, povraćanjem, a nije ni jela.

Dan oživljavanja

Nakon svih bolnica kroz koje je prošla sa ćerkicocm, jedino je jedan doktor video nešto dobro u nalazima djevojčice i pokušavao je Ivonu ohrabriti. Majka je rekla kako je srećna što je upravo on bio dežuran na odeljenju na dan oživljavanja njene ćerke.

Ivona Vučičević Foto: HRT Printscreen

- Doktor je došao i rekao da je mora skloniti s dijalize jer dijaliza spušta pritisak dodatno, a njoj je nizak. Oni su je sklonili s dijalize i nakon toga je prvi put stalo srce. Oni su to uspeli vratiti s adrenalinom oko pet popodne i ona je bila u redu do deset uveče kada je skroz stalo srce. Svi su požurili u prostoriju i krenulo je oživljavanje - kaže Ivona i dodaje:

- Doktor me je pitao želim li ostati. Ja sam rekla da želim. Ostali smo suprug i ja. Gledali smo. Doktor ju je 45 minuta oživljavao. I u 45 minuta nije uspeo nijednom dobiti srce. Koliko god, kad digne ruku, samo ravna crta. U jedno trenutku oživljavanja pogledao je u mene i rekao mi je: ‘Mi je oživljavamo 45 minuta. Želite li da nastavim ili da stanem?’ Ja sam rekla da stane - ispričala je Ivona u potresnoj ispovesti koju je dala 2022. godine.

Nažalost, malena je preminula, a majka se dva sata opraštala od nje.

- 23. marta joj je rođendan, a 25. marta je umrla. Nisam si bila dobra s Bogom jer kakav je to Bog da uzima dete koje nije još stiglo ništa zgrešiti, da prolazi patnju. Nagledala sam se druge dece na onkologiji. Bila sam jako ljuta na Boga - rekla je Ivona.

Ivona je nakon dve godine postala majka dečaka:

- Vito se zove. Ja kažem: on je meni dao život, nisam ja njemu. Najsretnija sam na svijetu jer sam ponovno postala majka.