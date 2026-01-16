HRVAT UZEO VIŠE OD 365.000 EVRA NA LUTRIJI! Ranije je birao brojeve po određenim datumima, a onda je PROMENIO TAKTIKU koja je bila pun pogodak!
Dobitnik iz Požegestigao je u Zagrebna glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije kako bi preuzeo svoj dobitak od čak 356.463,60 evra, koji je osvojio u igri Evrodžekpot.
Osvojio je 6 dobitaka 5+0, a dobitni listić odigran je na prodajnom mestu Hrvatske Lutrije na adresi Stjepana Radića 27 u Požegi.
Srećni dobitnik, koji redovno učestvuje u igrama Loto 7, Loto 6 i Jurodžekpot, priznaje da je gotovo odustao od igranja - ali upravo tada ga je iznenadio ovaj veliki dobitak.
Dok je do sada birao brojeve prema posebnim datumima, poput rođendana, ovaj je put odlučio da promeni taktiku i odabrao je brojeve nasumičnim odabirom.
Za svoj dobitak saznao je preko društvenih mreža, nakon čega je odmah odlučio da proveri listić.
O svojim osećajima u tom trenutku kaže: "Mešali su mi se razni osećaji - šok i neverica, pa su krenule suze radosnice, zatim uzbuđenje i sreća. Uporno sam se vraćao i proveravao listić, nisam mogao ni da spavam."
Za kraj dobitnik poručuje kako će i dalje nastaviti redovno da igra i nada se sreći. Večeras je novo izvlačenje igre Evrodžekpot i nova šansa za osvajanje Džekpota u iznosu od 33.000.000,00 evra, a Džekpot u igri Džoker iznosi 115.000,00 evra.
(Kurir.rs/Večernji.hr)