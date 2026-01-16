Slušaj vest

Splitska policija je uhapsila 24-godišnjeg muškarca i zaplenila velike količine droge čija se ulična vrednost procenjuje na više od 200 hiljada evra. Ukupno je pronađeno više od 9,9 kilograma amfetamina, oko 250 grama kokaina i oprema za preradu i pakovanje, izvestila je PU splitsko-dalmatinska.

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga postupali su prema 24-godišnjaku u četvrtak, 15. januara, oko 11:45 sati na području Splita. Kod njega su pronađene tri PVC vrećice s ukupno 1.484 grama amfetamina, takozvanog speeda, i jedan mobilni uređaj.

Istog dana, pretragom prostora koje osumnjičeni koristi, pronađena je i vrećica s 435 grama tekućeg amfetamina, dve vrećice s ukupno 202 grama kokaina i novčani iznos od 10.700 evra u raznim apoenima.

Pronađena i oprema za preradu i pakovanje



Tokom daljih pretraga dodatnih prostora pronađeno je još šest vrećica s 8.039,5 grama amfetamina i jedna vrećica s 55 grama kokaina.

Zaplenjena je i digitalna vaga za precizno merenje i uređaj za vakuumiranje, oboje s vidljivim tragovima droge, veća količina vrećica za vakuumiranje, četiri posude s 1.750 grama nepoznate praškaste supstance koja se koristi kao punilo za povećanje mase i kanta s približno četiri litre nepoznate prozirne tečnosti.

Vrednost zaplene od 170.000 do 215.000 evra



Prema proceni policije, iz pronađenih tekućih prekursora hemijskom preradom moglo bi se dobiti dodatnih 5 do 10 kilograma amfetamina. Time bi ukupna količina amfetamina koja bi se mogla staviti u promet iznosila između 14 i 19 kilograma.

U skladu s tim, ukupna ulična vrednost zaplenjene droge, uključujući i potencijalnu količinu koja bi mogla da se dobije preradom, procenjuje se u rasponu od približno od 170.000 do više od 215.000 evra.

Osumnjičeni od ranije poznat policiji



Osumnjičeni 24-godišnjak uhapšen je i priveden u službene prostorije policije. Do sada je četiri puta krivično prijavljivan zbog preprodaje droge i 20 puta zbog prekršaja posedovanja droga. Prijavljivan je i za dela narušavanja javnog reda i mira i nasilja u porodici.