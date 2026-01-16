HRVATSKU POSLANICU UDARILA STRUJA U SABORU! Kolege odmah priskočile u pomoć! "Odjednom je glasno vrisnula, ustala i počela da trese rukom" (VIDEO)
Daliju Orešković je tokom jučerašnje rasprave u Hrvatskom saboru udarila struja. Dok je govorio HDZ-ov poslanik Marko Pavić, Orešković se sagla ispod saborske klupe. Odjednom je glasno vrisnula. Ustala je i počela da trese rukom.
Prišao joj Jurčević
- Stanite. Oprostite, kolega Paviću. Dajte malo stanku. Jeste kolegice u redu? Jel treba pomoć? - upitao ju je potpredsednik Sabora Ivan Penava.
- Struja me stresla - odgovorila je Orešković.
- Čuo sam. Jeste u redu? Nemojte kratki spoj napraviti. Jel vam treba nekakva pomoć? - zanimalo je Penavu.
- Sve je u redu - uzvratila je Orešković, koja je bila vidno šokirana. Prišao joj je poslanik Josip Jurčević i počeo da pregleda punjač.
Penava se potom izvinio Paviću jer ga je prekinuo.
- Ne, život je bitan - poručio je Pavić.
Snimak trenutka kada Daliju Orešković udara struja možete pogledati OVDE.
(Kurir.rs/Index.hr)