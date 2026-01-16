Slušaj vest

Daliju Orešković je tokom jučerašnje rasprave u Hrvatskom saboru udarila struja. Dok je govorio HDZ-ov poslanik Marko Pavić, Orešković se sagla ispod saborske klupe. Odjednom je glasno vrisnula. Ustala je i počela da trese rukom.

Prišao joj Jurčević


- Stanite. Oprostite, kolega Paviću. Dajte malo stanku. Jeste kolegice u redu? Jel treba pomoć? - upitao ju je potpredsednik Sabora Ivan Penava.

- Struja me stresla - odgovorila je Orešković.

- Čuo sam. Jeste u redu? Nemojte kratki spoj napraviti. Jel vam treba nekakva pomoć? - zanimalo je Penavu.

- Sve je u redu - uzvratila je Orešković, koja je bila vidno šokirana. Prišao joj je poslanik Josip Jurčević i počeo da pregleda punjač.

Penava se potom izvinio Paviću jer ga je prekinuo.

- Ne, život je bitan - poručio je Pavić.

Snimak trenutka kada Daliju Orešković udara struja možete pogledati OVDE.

(Kurir.rs/Index.hr)

Ne propustiteHrvatskaZBOG KORONE PREKINUTA SEDNICA SABORA: Poslanica iz samoizolacije napravila pometnju (VIDEO)
screenshot-16.jpg
HrvatskaJOŠ JEDNA ŽENA HOĆE DA BUDE PREDSEDNIK HRVATSKE: Dalija Orešković najavila kandidaturu
dalija.jpg
HrvatskaOD NJE DRHTE HRVATSKI POLITIČARI: Nema nedodirljivih, a evo kako ih dovodi U RED
dalija-oreskovic.jpg
HrvatskaHRVAT UZEO VIŠE OD 365.000 EVRA NA LUTRIJI! Ranije je birao brojeve po određenim datumima, a onda je PROMENIO TAKTIKU koja je bila pun pogodak!
lutrija