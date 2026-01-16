PROFESOR (59) UHAPŠEN U IMOTSKOM: Sud mu odredio istražni pritvor zbog sumnje da je verbalno polno uznemiravao učenicu u srednjoj školi
Policija je prekjuče uhapsila 59-godišnjeg profesora srednje škole u Imotskom zbog krivičnog dela polnog uznemiravanja učenice. Profesor je navodno odveo učenicu u kabinet i upućivao joj udvaranja, objavili su lokalni mediji, što je potvrdio i DORH.
Hrvatski državljanin (59), profesor u jednoj srednjoj školi, ispitan je u Opštinskom državnom tužilaštvu u Splitu zbog sumnje na polno uznemiravanje, nakon čega mu je sudija istrage odredio istražni pritvor, objavio je DORH.
Prema navodima tužilaštva, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni u decembru 2025. godine, kao profesor u srednjoj školi na području Splitsko-dalmatinske županije, verbalno polno uznemiravao žrtvu. Postupak je pokrenut na osnovu krivične prijave Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Stanice granične policije Imotski.
Advokati će se žaliti na deo odluke
Nakon ispitivanja osumnjičenog, nadležno državno tužilaštvo podnelo je sudiji istrage Županijskog suda u Splitu predlog za određivanje istražnog pritvora zbog opasnosti od uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela.
Sudija istrage delimično je prihvatio predlog i odredio istražni pritvor u trajanju od mesec dana zbog opasnosti od uticaja na svedoke. Predlog za određivanje pritvora zbog opasnosti od ponavljanja dela je odbijen, a Državno tužilaštvo je najavilo podnošenje žalbe na taj deo odluke.
Kurir.rs/Index.hr