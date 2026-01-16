Slušaj vest

Tokom rutinskih letačkih aktivnosti Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva, jedan borbeni avion „Rafal“ bio je prinuđen da prekine zadatak neposredno nakon poletanja, objavio je portal Dnevnik.hr.

Prema nezvaničnim informacijama, pilot je ubrzo uočio poteškoće sa uvlačenjem zadnjeg stajnog trapa, te je, u skladu sa bezbednosnim procedurama, odlučio da se hitno vrati u matičnu bazu na Plesu kod Zagreba.

Avion je određeno vreme kružio iznad Zagreba kako bi potrošio gorivo i obezbedio bezbedne uslove za sletanje.

Ministarstvo odbrane i Hrvatsko ratno vazduhoplovstvo kratko su saopštili da je sletanje obavljeno bez ikakvih problema i u potpunosti prema propisanoj proceduri.

Hrvatski mediji navode da avion nije prizemljen, već je nakon tehničkog pregleda i otklanjanja kvara vraćen u eskadrilu i nastaviće redovnu upotrebu. Prema izvorima, reč je o manjem tehničkom problemu.

U međuvremenu se oglasio i NATO. U objavi na Fejsbuku istaknuto je da je Hrvatska od 1. januara ove godine u potpunosti preuzela odgovornost za zaštitu svog vazdušnog prostora koristeći moderne višenamenske lovce „Rafal“, koji su uključeni u Integrisani sistem protivvazdušne i raketne odbrane NATO-a (IAMD).

U saopštenju se navodi da prelazak sa aviona MiG-21 na „Rafale“ predstavlja značajan napredak u odbrambenim sposobnostima Hrvatske, zahvaljujući savremenim senzorima, interoperabilnosti sa saveznicima i potpunoj integraciji u NATO sistem komandovanja i kontrole.

Podsetimo, predsednik Hrvatske Zoran Milanović je nedavno izjavio da je Francuska Hrvatskoj isporučila polovne avione, dok je Srbiji prodala nove, tvrdeći da zbog toga Hrvatska sada mora dodatno da ulaže u opremu.