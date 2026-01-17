NOVI USTAŠKI DERNEK NA TOMPSONOVOM KONCERTU U SPLITU! Punom dvoranom odjekuje "ustaše, ustaše": Pogledajte skandalozni snimak (VIDEO)
U splitskoj dvorani sinoć je na koncertu Marka Perkovića Tompsona održan novi ustaški dernek.
Već uoči početka koncerta veći deo publike u dvorani skandirao je "ustaše, ustaše".
Pogledajte kako je to izgledalo:
Podsetimo, nedavno je u jednom kafiću u Splitu izvedena je ustaška pesma "Jasenovac i Gradiška Stara".
Gosti kafića, mahom mladi ljudi pevali su i skakali uz pesmu. Inače, i Tompson je tu pesmu izvodio na početku karijere, a pomenuti "Maks" iz pesme je Vjekoslav Luburić, ustaški oficir i zapovednik sistema koncentracionih logora među kojima je najveći koncentracioni logor Jasenovac.
Postavlja se pitanje dokle će našoj zemlji lekcije da deli izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula dok na skandalozno veličanje klanja Srba ćuti.