Sinoć kasno u prostorijama Sportske televizije (SPTV) u Zagrebu izbio je požar.

Zagrebački vatrogasci su dobili dojavu o požaru serverske sobe Sportske televizije u Ulici Ljudevita Posavskog u Zagrebu oko 23.15 sati.

Po dolasku na mesto intervencije uvideli su da se radi o požaru jednog ormara u serverskoj sobi pa su vatru ugasili pomoću CO2 aparata i zatim krenuli s razdimljavanjem prostora.

Nakon toga su vrlo brzo u prostorije SPTV-a stigli i radnici Elektre.

Prema prvim informacijama s terena, niko nije povređen, a požar je izbio u ormaru s UPS uređajem, dok su baterije na vreme iznesene van i nisu oštećene.

Tačan uzrok požara još nije poznat, kao ni pričinjena materijalna šteta, a više informacija biće poznato nakon policijskog uviđaja.

