PROFESOR IZ DALMACIJE POLNO UZNEMIRAVAO UČENICU: Sada je u pritvoru, tužilac će se žaliti na tu odluku
Opštinsko državno tužilaštvo ispitalo je profesora (59) jedne škole u Dalmaciji na jugu Hrvatske zbog sumnje da je polno uznemiravao učenicu. Kako su naveli, radilo se o „verbalnom zlostavljanju“.
Nakon ispitivanja okrivljenog podneli su sudiji istrage Županijskog suda predlog za određivanje istražnog pritvora protiv okrivljenog zbog postojanja opasnosti od uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela.
Sudija istrage prihvatio je predlog državnog tužilaštva i odredio istražni pritvor protiv okrivljenog zbog opasnosti od uticaja na svedoke u trajanju od mesec dana.
Nije prihvaćen predlog državnog tužioca za određivanje istražnog pritvora zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. Na odbijajući deo rešenja sudije istrage državno tužilaštvo će podneti žalbu – naveli su iz tužilaštva.
(Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Ilustracija)