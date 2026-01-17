Slušaj vest

Opštinsko državno tužilaštvo ispitalo je profesora (59) jedne škole u Dalmaciji na jugu Hrvatske zbog sumnje da je polno uznemiravao učenicu. Kako su naveli, radilo se o „verbalnom zlostavljanju“.

Nakon ispitivanja okrivljenog podneli su sudiji istrage Županijskog suda predlog za određivanje istražnog pritvora protiv okrivljenog zbog postojanja opasnosti od uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela.

Sudija istrage prihvatio je predlog državnog tužilaštva i odredio istražni pritvor protiv okrivljenog zbog opasnosti od uticaja na svedoke u trajanju od mesec dana.

Nije prihvaćen predlog državnog tužioca za određivanje istražnog pritvora zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. Na odbijajući deo rešenja sudije istrage državno tužilaštvo će podneti žalbu – naveli su iz tužilaštva.

(Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Ilustracija)

