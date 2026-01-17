Slušaj vest

Strastveni ribolovac Dražen Paver (53) iz Virovitice imao je nesvakidašnji ulov na reci Dravi, u blizini Križničkog mosta.

Kako prenosi portal "Podravski.hr", Paver je ulovio izuzetno retku ribu albino soma.

"Sa dolaskom toplijeg vetra sa juga znao sam da će krenuti ulovi, ali ni u snu nisam mogao da očekujem da ću uloviti albino soma. Namerno sam lovio somove, a zimi mi je Drava kod Križničkog mosta uvek glavna lokacija za ribolov. Kada sam ribu izvukao iz vode, bio sam presrećan, jer se vrlo mali broj ribolovaca može pohvaliti da je ulovio albino soma. Lično znam samo jednog čoveka koji ga je ulovio pre tri godine, a njegov primerak bio je znatno manji, težak oko 400 grama", rekao je Paver za "Podravski".

Kako je albino som prava retkost Dražen je bez razmišljanja, nakon fotografiranja za uspomenu, pustio svoj ulov u vodu. Iako se takva riba retko lovi, to mu nije najdraži ulov.

"Ulovio sam kapitalne somove, štuke, smuđeve i razne druge vrste riba, pa ne mogu da kažem da mi je ovo najdraži ulov, ali svakako spada među one koje ću pamtiti celog života", dodao je Paver.

Punih 45 godina Draženu je ribolov veliki hobi, a prijatelji za njega kažu da je pravi „dravski majstor“.