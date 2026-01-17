Slušaj vest

Na Trešnjevci u Zagrebu je u petak opljačkan 91-godišnji muškarac nakon što je u stan pustio nepoznatu ženu koja mu je ponudila uslugu masaže.

Krađa se dogodila oko podneva u Ulici Fallerovo šetalište, saopštila je hrvatska policija.

Dok je žena bila u stanu sa starijim čovekom, druga nepoznata osoba iskoristila je to što su vrata ostala otključana, ušla unutra i iz jedne od prostorija ukrala novac i nakit.

Tačna visina materijalne štete još uvek nije utvrđena, a policijska istraga je u toku.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustitePolitika"DOK FAŠIZAM BESNI U HRVATSKOJ, VI STE ZAUZETI KRITIKOVANJEM SRBIJE" Brnabić se javno obratila EU: Dozvolite da čujemo vas kako branite najosnovnije vrednosti!
Ana Brnabić
HrvatskaPROFESOR IZ DALMACIJE POLNO UZNEMIRAVAO UČENICU: Sada je u pritvoru, tužilac će se žaliti na tu odluku
ucenica-silovanje-zlostavljanje.jpg
HrvatskaIZBIO POŽAR U PROSTORIJAMA TELEVIZIJE: Drama u Zagrebu, poznato šta se zapalilo
vatrogasci vatra požar gašenje požara
Hrvatska"RAFAL" KRUŽIO IZNAD ZAGREBA, ZBOG KVARA PRISILNO SLETEO: Drama u Hrvatskoj, zadatak obustavljen!
Rafal, francuski borbeni avion