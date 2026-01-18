Slušaj vest

Vlada Hrvatske založila se danas za jedinstven i koordinisan evropski stav o američkoj najavi carina za osam zemalja koje su stacionirale vojnike na Grenlandu.

"Stav hrvatske vlade je jasan: saveznici u okviru NATO treba međusobno da poštuju načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta, a Grenland je deo Danske", navodi se objavi Vlade Hrvatske na mreži X.

Vlada je izrazila solidarnost s Danskom i narodom Grenlanda:

"Ne slažemo se s nametanjem biilo kakvih dodatnih carina koje bi mogle da naruše uravnoteženost trgovinskih odnosa EU-a sa SAD-om i oslabe transatlantsko partnerstvo u vreme brojnih globalnih izazova", navela je hrvatska vlada.

U pogledu američke zabrinutosti za sigurnost na području Arktika, uključujući Grenland, hrvatska vlada je izrazila uverenje da se dijalogom može pronaći rešenje koje će SAD-u garantovati sigurnost, a Danskoj puno poštovanje i zaštitu njenog integriteta, uz uvažavanje činjenice da je i Grenland deo bezbednosnog sistema NATO.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović ranije je rekao da sigurnosni razlozi druge države ne mogu da budu iznad prava naroda Grenlanda da odlučuje o svojoj budućnosti.