Vozač (27) putničkog automobila bežao je hrvatskoj policiji u nedelju u večernjim satima. Incident se dogodio oko 20.05 časova u mestu Skenderovci, gde se vozač nije zaustavio na znak policijskih službenika, već je, ignorišući zvučne i svetlosne signale službenog vozila, nastavio vožnju.

Policija ga je kasnije zatekla u mestu Jaguplije, saopštila je Požeško-slavonska policija.

Nakon zaustavljanja, utvrđeno je da je vozilom upravljao dvadesetsedmogodišnjak, a preliminarnim testiranjem kod njega je utvrđeno prisustvo droga u organizmu. Vozač je smešten u posebnu prostoriju policije do prestanka dejstva opojnog sredstva.

Protiv njega sledi prekršajni nalog zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u Hrvatskoj.

Predviđena novčana kazna za navedene prekršaje iznosi 680 evra, a uz to mu je izrečena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri meseca, kao i tri negativna prekršajna boda.

(Kurir.rs/Index)

