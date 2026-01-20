Policijski službenici podnose izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu.
OPUŠAK CIGARETE IZAZVAO TRAGEDIJU Muškarac (67) stradao u požaru u kući
Jedan muškarac poginuo je jutros u požaru koji je buknuo u porodičnoj kući u ulici Baruna Trenka u Slavonskom Brodu.
Policijski službenici Policijske stanice Slavonski Brod sa ispostavom Vrpolje, u saradnji sa inspektorom za zaštitu od požara, izvršili su uviđaj na licu mesta.
Utvrđeno je da je požar izazvan opuškom cigarete koji je zapalio krevet, što je rezultiralo smrću 67-godišnjeg muškarca. Telo nastradalog je prevezeno u bolnicu gde će biti obavljena medicinska obdukcija.
