Jedan muškarac poginuo je jutros u požaru koji je buknuo u porodičnoj kući u ulici Baruna Trenka u Slavonskom Brodu.

Policijski službenici Policijske stanice Slavonski Brod sa ispostavom Vrpolje, u saradnji sa inspektorom za zaštitu od požara, izvršili su uviđaj na licu mesta.

Utvrđeno je da je požar izazvan opuškom cigarete koji je zapalio krevet, što je rezultiralo smrću 67-godišnjeg muškarca. Telo nastradalog je prevezeno u bolnicu gde će biti obavljena medicinska obdukcija.

Policijski službenici podnose izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu.

