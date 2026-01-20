Slušaj vest

U nedelju oko 23 sata u Novom Zagrebu, u Baburičinoj ulici, na stepeništu stambene zgrade pronađeno je telo zasad nepoznatog muškarca, saopštila je zagrebačka policija.

Na telu nisu primećeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posledica krivičnog dela.

Nakon obavljenog uviđaja, telo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb, gde će obdukcijom biti utvrđen tačan uzrok smrti.

Na mestu događaja, pored preminulog, nalazio se i 46-godišnji muškarac, koji je priveden u službene prostorije policije radi kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje krivičnog dela omogućavanja upotrebe droga.