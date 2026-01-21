Slušaj vest

U 6. kolu igre Evrodžekpot izvučeni su brojevi 16, 26, 32, 37, 45 – 2, 3, što je igraču iz Zagreba donelo dobitak „5+1“ u iznosu od 517.369,70 evra, objavila je Hrvatska lutrija.

Igrač je odigrao pet kombinacija igre Evrodžekpot, uključujući dva Džoker broja, za ukupan iznos od 11,20 evra.

Dobitni tiket je plaćen na prodajnom mestu Meštrovićev trg 1B u Zagrebu.

(Kurir.rs/jutarnji.hr)

