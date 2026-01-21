Igrač iz Zagreba osvojio je dobitak „5+1“ u iznosu od 517.369,70 evra, objavila je Hrvatska lutrija
IZVUČEN DŽEKPOT! Neko je postao teži za POLA MILIONA EVRA! Uplatio je kombinacije za samo 11 evra, evo odakle je srećni dobitnik!
U 6. kolu igre Evrodžekpot izvučeni su brojevi 16, 26, 32, 37, 45 – 2, 3, što je igraču iz Zagreba donelo dobitak „5+1“ u iznosu od 517.369,70 evra, objavila je Hrvatska lutrija.
Igrač je odigrao pet kombinacija igre Evrodžekpot, uključujući dva Džoker broja, za ukupan iznos od 11,20 evra.
Dobitni tiket je plaćen na prodajnom mestu Meštrovićev trg 1B u Zagrebu.
