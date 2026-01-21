Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp, uprkos svom odmaku od konvencionalne spoljne politike, i dalje se drži savezništva sa evropskim partnerima, rekao je u sredu hrvatski premijer Andrej Plenković u Davosu.

"(On se) na određeni način odmakao od konvencionalnog načina vođenja spoljne politike. On u tome ne vidi toliko snažne ni relevantne brojne međunarodne organizacije, sav multilateralizam… ali pritom se ipak drži prijateljstva i savezništva sa evropskim partnerima“, rekao je Plenković u izjavi za medije na marginama Svetskog ekonomskog foruma (WEF).

Tramp je u svom govoru u Davosu ranije u sredu oštro kritikovao evropske saveznike Sjedinjenih Država zbog njihove nelojalnosti i pogrešnih političkih poteza u oblastima od energije vetra i zaštite životne sredine do imigracije i geopolitike.

Zabrinuti Evropljani

Američki predsednik smatra da SAD dominantno finansira NATO, zbog čega želi veće doprinose drugih država članica, odnosno veća izdvajanja za odbranu, objasnio je Plenković.

„Zadovoljan je što je podigao taj zavet NATO-a sa nekadašnjih dva odsto na pet odsto BDP-a do 2035. Smatra da će na taj način biti povećana bezbednost u celom transatlantskom prostoru i sebe vidi kao nekoga ko jača NATO, a ne da ga slabi“, rekao je Plenković.

Takođe, Trampove sve veće pretnje Evropi zbog Grenlanda narušile su transatlantske veze i zabrinule Evropljane, zasenivši govor koji je trebalo prvenstveno da se fokusira na američku ekonomiju.

Tramp je u sredu ipak isključio upotrebu sile u svom pokušaju da preuzme Grenland, a Plenković je to nazvao najvažnijom porukom američkog predsednika. Predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta, zbog napetosti oko Grenlanda, sazvao je vanredni sastanak na vrhu lidera EU u četvrtak.

"Nije dobar nijedan odnos SAD i EU koji se zasniva na merama"

Plenković je rekao da će na tom sastanku Hrvatska zastupati stav da „nije dobar“ nijedan odnos SAD i Evropske unije koji se zasniva na merama, protumjerama ili odmazdama. Tramp je zapretio i uvođenjem novih carina do 25 odsto za osam evropskih zemalja zbog njihove podrške Danskoj, što je podstaklo Evropu da preti Sjedinjenim Državama odmazdom.

„To su saveznici i mislim da mi, kao Hrvatska sa iskustvom članice NATO, s ulogom SAD koja nam je bila bitna proteklih 35 godina, moramo biti glas razuma“, istakao je hrvatski premijer, dodajući da to znači „solidarisati se sa Danskom i njenim teritorijalnim integritetom“, ali i nastojati da odnosi dugoročno ostanu saveznički.