Slušaj vest

Jedna osoba je poginula na farmi u Brodskom Drenovcu, kod Slavonskog Broda, saopštila je Policijska uprava Požega-Slavonska.

Prema prvim policijskim informacijama, nesreća se dogodila dok su se izvodili radovi na farmi.

Policijski službenici su stigli na lice mesta, a istraga je u toku.

Više detalja o nesreći, kao i identitet žrtve, biće poznato nakon završetka policijske istrage.

Kurir.rs/Indeks

Ne propustitePlanetaBIK SMRVIO OCA SEDMORO DECE PRED PORODICOM: Ušao je u štalu kako bi pomerio životinju da ga pregleda veterinar, ZGNJEČIO GA JE
20230502-14-38-411-facebook.jpg
Moj biznisČekala ga sportska karijera pa ga povreda navela na sasvim drugi put: Sreten ostao na selu, mladi domaćin vodi farmu koja obrađuje 1.000 tovnih svinja godišnje
Svinje
PlanetaBEČ GAJI INSEKTE ZA STOČNU HRANU I ĐUBRIVO: Crne vojničke muve recikliraju ostatke i stvaraju proteine i đubrivo za poljoprivredu
shutterstock-780380929.jpg
SrbijaGORI FARMA KOD BEČEJA: Krov je potpuno izgoreo i urušio se, vatrogasci u borbi sa vatrom (FOTO)
vatrogasci