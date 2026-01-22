Na farmi u Brodskom Drenovcu kod Slavonskog Broda jedna osoba je poginula tokom izvođenja radova, saopštila je policija
Jedna osoba je poginula na farmi u Brodskom Drenovcu, kod Slavonskog Broda, saopštila je Policijska uprava Požega-Slavonska.
Prema prvim policijskim informacijama, nesreća se dogodila dok su se izvodili radovi na farmi.
Policijski službenici su stigli na lice mesta, a istraga je u toku.
Više detalja o nesreći, kao i identitet žrtve, biće poznato nakon završetka policijske istrage.
