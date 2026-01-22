Slušaj vest

Marko Perković Tompson je bespravno gradio u Čavoglavama, potvrdio je Državni inspektorat.

Kako saznaje portal "24 sata", izvršen je inspekcijski nadzor kojim su utvrđena kršenja građevinskih propisa.

"Pokrenut je upravni postupak u kojem je doneseno rešenje kojim se investitoru nalaže da postupi u skladu s izrekom rešenja, odnosno da ukloni bespravno izgrađene objekte na navedenim parcelama, u roku od 90 dana od dana prema rešenja", poručili su iz Državnog inspektorata.

Dodali su i da je postupak inspekcije građevinske inspekcije u toku. Podsetimo, "Provjereno" Nove TV je u novembru prošle godine otkrilo da pevač poseduje dva nelegalna objekta u Čavoglavama.

Upravni odsek za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije tada je izjavio da nije bilo zahteva za izdavanje građevinskih dozvola, pa čak ni potvrde o jednostavnoj gradnji, za parcele na kojima su vidljivi izgrađeni objekti.

Kada je sve otkriveno, stručnjaci su za "Provjereno" procenili da je izgrađeni posed površine oko 150 kvadratnih metara, a senica oko pedeset, dok se na trećoj, posebnoj parceli nalazi pristupni put i ulazna ograda okružena zidom.

Advokatska kancelarija koja zastupa Tompsona zbog nalaza inspekcije dala je kratak odgovor:

"Nećemo konkretno komentarisati slučaj, ali ćemo učiniti sve da zaštitimo njegova prava i interese", rekli su iz Advokatske kancelarije Višić&Višić.