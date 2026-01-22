Slušaj vest

Policija je saopštila da je 18. januara u blizini Slavonskog Broda upucao i ranio komšijinog psa vazdušnom puškom, optužen 59-godišnji muškarac. Incident se dogodio oko 10:15 časova, a povređeni pas je u vlasništvu 41-godišnjaka.

Istraga i izveštaj

Policijska stanica Slavonski Brod završila je krivičnu istragu protiv osumnjičenog. Policijski službenici su mu oduzeli vazdušnu pušku i podneli poseban izveštaj protiv njega Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu kao dopunu krivične prijave za krivično delo ubistva ili mučenja životinja.

(Kurir.rs/Index.hr)

