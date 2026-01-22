Slušaj vest

- Još uvek tragamo za našim Akijem. Fokusirani smo na lovce i medije, nadajući se da će neko prijaviti nešto korisno. Mnogo bi nam značilo da ga prolaznici sretnu, kako bismo znali da je živ i da znamo gde da krenemo u potragu - govore očajni vlasnici psa Akija, koji je nestao pre oko 50 dana u području naselja Čavle kod Rijeke.

Ima sedam godina, po prirodi je miran i plašljiv, a posebno se lako uplaši ako mu ljudi iznenada priđu. Vlasnici nude i novčanu nagradu od 10.000 evra osobi koja im pomogne da dovedu Akija kući.

- Gotovo svakodnevno imamo prijave da su ga negde videli, ali nikada nismo dobili konkretan dokaz, tj. fotografiju ili snimak Akija. Evo, najnovija prijava je da je viđen kod Pazina, ali ne možemo biti sigurni. Očajni smo - kaže nam vlasnik. Dodaje da su lovci sada njihova najveća nada i veruju da je neko definitivno već sreo Akija. Nadaju se da je novčana nagrada dovoljna motivacija građanima da odvoje minut svog vremena da fotografišu Akija ako ga sretnu.

- Takođe molimo lovce da provere svoje šumske kamere, možda su snimili Akija u poslednjih 20 dana - kaže vlasnik.