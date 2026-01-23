Slušaj vest

Iskusni jedriličari ističu da su to dugi i jaki talasi koji su ih "nosili", a nastali su kao rezultat jake oluje u južnoj Italiji, gde su poslednjih dana zabeleženi talasi do devet metara.

Dodali su da lokalni vremenski uslovi nisu ukazivali na turbulentnu situaciju.

"Mrtvo more" u kontekstu Jadrana odnosi se na specifičnu vrstu talasa poznatu kao "mrtvi talasi" ili na engleskom "swell".

Oni se formiraju van područja direktnog delovanja vetra. To su niski, dugi talasi sa zaobljenim vrhovima i bez pene. A izgledaju "mrtvo" jer im nedostaje energija vetra.

Formiraju se kada vetar stvara talase na otvorenom moru daleko od obale. Zatim gube oblik i energiju tokom putovanja.

Talasi mrtvog mora na Jadranu mogu trajati od nekoliko sati do dan ili dva nakon što vetar prestane, u zavisnosti od udaljenosti odakle dolaze i njihove talasne dužine.

