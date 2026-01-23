Slušaj vest

Tridesetogodišnji hrvatski vozač kamiona, Josip K., preminuo je u sredu popodne nakon što ga je u Italijizatrpao teret kukuruza tokom istovara. Nesreća se dogodila u kompaniji Santa Rita u mestu Ronkadelo kod Dovere, u okolini Kremone, piše Corriere della Sera.

Do nesreće je došlo oko 15 sati dok je Josip kao zaposleni kompanije koja se bavi preradom i sušenjem žitarica, istovarivao kukuruz pored silosa. Pretpostavlja se da je prilikom otvaranja prikolice došlo do kvara na sistemu, usled čega je velika količina tereta zatrpala nesrećnog radnika. Uspeo je samo kratko da vikne u pomoć pre nego što je izgubio svest.

Njegove kolege odmah su mu pritekle u pomoć, a na mesto događaja ubrzo su stigli lekar i hitna pomoć. Zbog težine povreda, Josip je helikopterom hitno prevezen u bolnicu Papa Jovan u Bergamu, gde je stigao u kritičnom stanju.

Uprkos naporima lekara, preminuo je nešto posle 17 sati.