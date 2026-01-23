Slušaj vest

Kako pišu hrvatski ortali, predlog za postavljanje nove spomen-ploče Rajku Lozi povučen je s dnevnog reda zadarskog Gradskog veća jer porodica nije dala saglasnost na predloženi sadržaj.

Grad Zadar prethodno je porodici i saborcima obećao da će, umesto srušene ploče s natpisom "ustaškom sinu", postaviti novu bez spornih obeležja, piše 057info.

Neslaganje oko sadržaja



Iako je dogovor bio postignut i odluka pripremljena za Gradsko veće, ona na kraju nije upućena na glasanje, a u međuvremenu je prošlo i obeležavanje zločinačke hrvatske akcije Maslenica.

Spomenik ustaši Rajku Lozi Foto: Facebook/SDP Zadar

Kako piše hrvatski portal, čini se da je do zastoja došlo zbog neslaganja porodice i zločinačkog udruženja UHD Imotski Sokolovi oko teksta na ploči. Udruženje hrvatskih dragovoljaca 3. bojna 4. brigade ZNG - Imotski sokolovi uputila je 14. januara Zahtev za postavljanje spomen-ploče, priloživši idejni izgled s predloženim natpisom.

- Obraćamo Vam se vezano za postignuti dogovor dana 29. novembra 2025. godine s gradonačelnikom Grada Zadra o postavljanju spomen-ploče poginulom hrvatskom branitelju Domovinskog rata Rajku Lozi. U skladu sa navedenim dogovorom, predlaže se da se spomen-ploča postavi i otkrije povodom proslave Vojno redarstvene operacije "Maslenica", čime bi se na dostojanstven način odala počast žrtvi hrvatskog branitelja i dodatno naglasila važnost očuvanja sećanja na Domovinski rat - stoji u predlogu koji je potpisao predsednik udruženja Jakiša Bubalo.

Porodica odbila predlog



Izgled predložene spomen-ploče nedavno je javnosti otkrio predsednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta.

Uz ime poginulog Loze, datum rođenja i pogibije i simbole IV. gardijske brigade i 3. imotske bojne, trebao je da stoji natpis: "Slomljeno je krilo, al’ pamti se let, jedino Hrvatska, naš je zavjet svet!".

Iako se činilo da je postignut konsenzus, porodica se zahvalila na ponudi i odlučila da prekine dalje razgovore o tome. Bez njene saglasnosti, ploča u takvom obliku neće biti postavljena, kažu.

Neizvesna budućnost ploče



Jedina preostala opcija je da Grad Zadar postavi ploču u svoje ime, bez potpisa porodice i jedinice, kao što to inače čini kada vrši komemoraciju poginulim braniteljima.

Nakon što je prva ploča devastirana, nepoznati počinitelji samoinicijativno su postavili novu, takođe sa spornim natpisima o ustaštvu, NDHi pozdravu "Za dom spremni".

Grad Zadar uklonio ju je istog dana i najavio postavljanje nove, ali je sada nepoznato kada će se to dogoditi, pišu hrvatski portali.

Postojanje ovakvih spomenika je još jedan dokaz da su ustaštvo i mržnja prema Srbima usađeni kod Hrvata "od kolevke, pa do groba". Toliko su otišli daleko da se na spomen ploči čak dovodi u pitanje i genocid počinjen nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.