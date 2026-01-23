Slušaj vest

Tridesetogodišnji hrvatski vozač kamiona, Josip K., preminuo je u sredu popodne nakon što ga je zgnječio tovar kukuruza tokom istovara u Italiji. Nesreća se dogodila u kompaniji Santa Rita u Ronkadelu kod Dovere, blizu Kremone, izveštava Korijere dela Sera.

Nesreća se dogodila oko 15 časova dok je Josip, zaposleni u kompaniji koja prerađuje i suši žitarice, istovarivao kukuruz pored silosa. Veruje se da je došlo do kvara sistema prilikom otvaranja prikolice, zbog čega je nesrećnog radnika zgnječila velika količina tereta. Uspeo je samo kratko da pozove pomoć pre nego što je izgubio svest.

Njegovi kolege su mu odmah pritekle u pomoć, a lekar i kola hitne pomoći ubrzo su stigli na lice mesta. Zbog težine povreda, Josip je helikopterom prebačen u bolnicu Papa Đovani u Bergamu, gde je stigao u kritičnom stanju. Uprkos naporima lekara, preminuo je ubrzo posle 17 časova.

Istraga nesreće

Okolnosti ove tragične nesreće na radu istražuju inspektori službe Ats Valpadana i karabinjeri iz stanice Rivolta d'Ada. Prikolica kamiona je zaplenjena radi daljeg ispitivanja.

(Kurir.rs/ Korijere dela Sera)

