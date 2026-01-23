Dva nepoznata počinioca opljačkala su danas oko 13 časova poštu u Donjoj Lomnici, u oblasti Velike Gorice.
Hrvatska
OPLJAČKANA POŠTA: Razbojnici napali službenicu uz pretnje pištoljem, pokupili novac, pa pobegli!
Dva nepoznata počinioca opljačkala su danas oko 13 časova poštu u Donjoj Lomnici, u oblasti Velike Gorice u Hrvatskoj. Prema navodima policije, pljačka se dogodila u Stepanskoj ulici, gde su počinioci uz pretnju pištoljem napali službenicu pošte i ukrali novac.
Nakon pljačke, pobegli su u nepoznatom pravcu. Policija sprovodi krivičnu istragu kako bi utvrdila identitet počinilaca i sve okolnosti incidenta.
(Kurir.rs/Index.hr)
