Dva nepoznata počinioca opljačkala su danas oko 13 časova poštu u Donjoj Lomnici, u oblasti Velike Gorice u Hrvatskoj. Prema navodima policije, pljačka se dogodila u Stepanskoj ulici, gde su počinioci uz pretnju pištoljem napali službenicu pošte i ukrali novac.

Nakon pljačke, pobegli su u nepoznatom pravcu. Policija sprovodi krivičnu istragu kako bi utvrdila identitet počinilaca i sve okolnosti incidenta.

(Kurir.rs/Index.hr)

