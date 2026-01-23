Slušaj vest

To je saopšteno danas iz Kabineta Zorana Milanovića, uz poziv premijeru Andreju Milanoviću na konsultacije da bi razmotrili sve relevantne informacije.

Navodi se da, imajući u vidu činjenicu da je Republika Hrvatska pozvana da pristupi Odboru za mir koji je osnovan na predlog predsednika Sjedinjenih Američkih Država i da je reč o uspostavljanju nove međunarodne organizacije, a da je premijer ranije saopštio da Vlada Hrvatske „trenutno procenjuje pravne i druge aspekte predloga“, Vlada ni na koji način nije konsultovala Predsednika Republike niti tražila njegov stav o tome.

Citirajući član ustava RH, navodi se da „Predsednik Republike Hrvatske i Vlada sarađuju u oblikovanju i sprovođenju spoljne politike.

Predsednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poziva predsednika Vlade RH na konsultacije kako bi raspravili sve relevantne informacije i dosadašnje poteze Vlade Hrvatske vezane uz poziv Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir.

Milanović, ističe se, očekuje od predsednika Vlade RH sve informacije o ovoj strateški važnoj spoljnopolitičkoj temi.