Opštinski sud u Splitu osudio je stanovnika Splita (38) na uslovnu kaznu od pet meseci zatvora zbog naručivanja Ubera usred noći, ne za prevoz, već za sasvim druge stvari.

Kada je vozač stigao, obratio mu se na engleskom. Prvo je zatražio da mu pomogne da ponese prtljag iz obližnjeg žbunja, ali ga je tamo zgrabio za genitalije i rekao: „Molim vas, mogu li da Vam po*u*im k*ra*?“