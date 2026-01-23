Slušaj vest

Opštinski sud u Splitu osudio je stanovnika Splita (38) na uslovnu kaznu od pet meseci zatvora zbog naručivanja Ubera usred noći, ne za prevoz, već za sasvim druge stvari.

Kada je vozač stigao, obratio mu se na engleskom. Prvo je zatražio da mu pomogne da ponese prtljag iz obližnjeg žbunja, ali ga je tamo zgrabio za genitalije i rekao: „Molim vas, mogu li da Vam po*u*im k*ra*?“

Tražio je da mu se pruži oralni seks i bio je uporan u tome dok se vozač udaljavao u pravcu njegovog vozila, navodi se u presudi.
Osuđen je za bludne radnje, krivično delo protiv polne slobode. Ukoliko se usprotivi krivičnom nalogu, postupak će biti premešten u sudnicu.

(Kurir.rs/Dalmatinski portal)

