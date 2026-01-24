Slušaj vest

Zagrebačka policijska uprava prijavila je tuču koja je uznemirila stanovnike Dubrave rano u petak ujutru. Na parkingu u Dankovečkoj ulici, oko 4 sata ujutru, trojica indijskih državljana su se prvo verbalno obračunala, nakon čega je situacija izmakla kontroli.

Iako su trojica muškaraca, starosti 24, 25 i 27 godina, prethodno zajedno pili, zabava se završila nasiljem. Dvojica mlađih muškaraca fizički su napala 27-godišnjaka, nanevši mu teške telesne povrede.

Povređenom muškarcu je ukazana hitna medicinska pomoć u obližnjoj Kliničkoj bolnici Dubrava.

Policija je brzo reagovala, a dvojica osumnjičenih su uhapšena i privedena na ispitivanje. Trenutno je u toku krivična istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan motiv tuče.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

