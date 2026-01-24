Slušaj vest

Tim rečima je poznati mostarski fotograf Daniel Rezo započeo objavu na društvenim mrežama, u kojoj tvrdi kako mu je prijateljica Kolinda Grabar Kitarović poklonila putovanje na Antarktik, izlet čija se vrednost procenjuje na oko 17.000 evra, ali koji, kako ističe, nadilazi svaku brojku.

Bez pompe i velikih reči, tvrdi Rezo, "Koli je prepoznala trenutak u kojem mu je bio potreban predah, odmak i pogled na svet iz potpuno drugačije perspektive".

- Prava vrednost je u tome što je verovala da mi treba baš to, da se maknem, udahnem, vidim svet iz potpuno druge perspektive. Takvi gestovi ne staju u cifre. Oni ostanu zauvek - napisao je Rezo.

Na najjužnijem kontinentu sveta, u okruženju leda, tišine i surove prirode, Rezu i njegovu ekipu dočekao je domaćin Kiki, koga opisuje kao smirenu i toplu konstantu na mestu gde toplina ne dolazi sama od sebe.

1/9 Vidi galeriju Kolinda Grabar-Kitarović Foto: printscreen/instagram/kolinda_gk

- Osećaj sigurnosti i dobrodošlice, čak i na kraju sveta, nešto je što se pamti - napisao je fotograf u objavi.

Antarktik, dodaje, ima posebnu moć, ogoli čoveka do suštine. Bez buke i viška, ostaneš sam sa sobom i onim što nosiš u sebi. Upravo tamo, na mestu gde priroda ne prašta površnost, postaje jasno koliko vrede ljudi koji stoje uz tebe onda kada to najmanje očekuješ.

- Zato ovo nije priča o putovanju. Ovo je priča o prijateljstvu, poverenju i zahvalnosti - zaključio je Rezo.

Dok još slaže utiske sa ledenog kontinenta, fotograf već gleda prema novim horizontima. Sledeća destinacija je, piše, Meksiko, a sa njom, kako kaže, dolazi nova energija i novi izazovi.

Daniel Rezo javnosti je poznat ne samo kao fotograf, već i kao društveni aktivista. Mediji su 2020. godine pisali o njegovom ulasku u politiku kao nezavisnog kandidata u XI. izbornoj jedinici za Hrvatski sabor, na listi MOST-HRS.

Tada je za portal hercegovina.in govorio o ključnim temama svog zalaganja, od neravnopravnog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, preko jačanja privrede i podsticanja investicija, do snažnijeg ulaganja u obrazovanje, posebno Univerzitet u Mostaru.

Naglašavao je i važnost podsticanja mladih na samozapošljavanje, naročito u informatičkom sektoru, koji omogućava rad iz sopstvene sredine za tržišta izvan granica.

- Bolje je da mladi ostanu ovde, rade od kuće i prodaju znanje napolju, nego da odlaze – poručivao je tada, dodajući kako može da obeća samo jedno, da će ostati isti i da će glas ljudi biti jasno i transparentno zastupljen.

Putovanje na Antarktik, na kojem se našla i bivša predsednica Republike Hrvatske u društvu influensera Kristijana Iličića, organizovano je preko agencije Kristijana Iličića, specijalizovane za daleke i zahtevne destinacije. Upravo je Iličić prvi objavio da se nalaze na najjužnijem kontinentu sveta.