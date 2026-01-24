OPSADNO STANJE U ZAGREBU! Policija ispred stana saborske poslanice da je zaštiti od USTAŠA! Sa krova zgrade polivali ekstremiste vodom! (VIDEO)
Nakon što su pre oko mesec dana protestovali ispred zgrade u kojoj živi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, ustaše predvođene predsednikom A-HSP-a Draženom Kelemincem danas su se okupile ispred stana saborske poslanice Anke Mrak-Taritaš.
Na protestu pod nazivom "Operacija Mrak u Gunji", desetak hrvatskih desničara poručilo je da protestuju zbog, kako navode, "napada na HOS", "napada na pozdrav 'za dom spremni'", "napada na Tompsona", kao i "napada na Domovinski rat i Hrvatsku".
Organizatori su u ranijim najavama isticali i aferu Gunja, poručujući da taj slučaj "nisu zaboravili".
Policija je bila prisutna na terenu, a za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim incidentima ili privođenjima.
Prema pisanju portala zagreb.info, stanari sa viših spratova zgrade polivali su demonstrante vodom.
Povodom protesta, Anka Mrak-Taritaš izjavila je:
- Legitimno je izražavati nezadovoljstvo delovanjem nekog političara. Ono što je duboko problematično jeste huškački narativ koji pojedine političke opcije stvaraju, a vladajući dodatno raspiruju svojom relativizacijom i nečinjenjem. U državi u kojoj vlast relativizuje ustaštvo, u kojoj se saborskoj poslanici poručuje da je sama kriva što ima huškače pod prozorom jer previše govori – obični građani na društvenim mrežama dobijaju snažan vetar u leđa da u virtuelnom prostoru mogu da rade šta žele i da govor mržnje i pretnje prolaze nekažnjeno. Hrabrost raste i na ulici, sve dok neko zaista i ne strada. Ali ni tada neće biti kriv HDZ, odgovaraće svako od tih nasilnika, običnih građana, i svi će se čuditi kako se neke stvari ipak ne smeju. Danas će se i pod mojim prozorom oriti razne pesme (možda i poneka reklama), ali to ni na koji način neće uticati na moje političko delovanje i borbu za pristojnu i civilizovanu zemlju. To je samo simptom šireg društvenog problema, od čijeg rešavanja ne smemo odustati - rekla je povodom protesta, koji je održan pod njenim prozorom i ispred njene zgrade, saborska poslanica, Anka Mrak-Taritaš.
(Kurir.rs/Index.hr/Zagreb.info)