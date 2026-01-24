- Legitimno je izražavati nezadovoljstvo delovanjem nekog političara. Ono što je duboko problematično jeste huškački narativ koji pojedine političke opcije stvaraju, a vladajući dodatno raspiruju svojom relativizacijom i nečinjenjem. U državi u kojoj vlast relativizuje ustaštvo, u kojoj se saborskoj poslanici poručuje da je sama kriva što ima huškače pod prozorom jer previše govori – obični građani na društvenim mrežama dobijaju snažan vetar u leđa da u virtuelnom prostoru mogu da rade šta žele i da govor mržnje i pretnje prolaze nekažnjeno. Hrabrost raste i na ulici, sve dok neko zaista i ne strada. Ali ni tada neće biti kriv HDZ, odgovaraće svako od tih nasilnika, običnih građana, i svi će se čuditi kako se neke stvari ipak ne smeju. Danas će se i pod mojim prozorom oriti razne pesme (možda i poneka reklama), ali to ni na koji način neće uticati na moje političko delovanje i borbu za pristojnu i civilizovanu zemlju. To je samo simptom šireg društvenog problema, od čijeg rešavanja ne smemo odustati - rekla je povodom protesta, koji je održan pod njenim prozorom i ispred njene zgrade, saborska poslanica, Anka Mrak-Taritaš.